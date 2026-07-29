LES ÉCHAPPÉES ÉQUESTRES DU DIMANCHE 16 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
dimanche 16 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
LES ÉCHAPPÉES ÉQUESTRES DU DIMANCHE 16 AOÛT
2 Avenue Pierre de Coubertin Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : 47 – 47 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le club d’équitation de Font-Romeu vous invite à partager, au rythme des chevaux, une randonnée équestre de + de 3h à la découverte des espaces naturels emblématiques autour de Font-Romeu.
Niveau requis G3 à l’aise aux 3 allures
.
2 Avenue Pierre de Coubertin Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 34 43 centreequestre.fontromeu@orange.fr
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English :
The Font-Romeu Riding Club invites you to join them on a horseback ride lasting over 3 hours, at the horses’ pace, to explore the iconic natural areas around Font-Romeu.
Required level: G3—comfortable at all three gaits
L’événement LES ÉCHAPPÉES ÉQUESTRES DU DIMANCHE 16 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-26 par OT DE FONT ROMEU
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