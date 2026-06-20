ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS SAMEDI 15 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS SAMEDI 15 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via samedi 15 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS SAMEDI 15 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
LES TONTONS GIVRÉS 21H Esplanade des Comtes de Cerdagne (Plan de ville I8) Durée 2h
Les tontons givrés, un groupe à l’énergie colorée, aux notes des chansons françaises dansantes. Un spectacle enrobé d’humour entre audace, simplicité et festivité. Ces 3 musiciens vont procurer des souvenirs à toutes les générations Promis.
Gratuit En famille
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
LES TONTONS GIVR%C9S? 9:00 p.m.? Esplanade des Comtes de Cerdagne (City Map: I8)? Duration: 2 hours
Les Tontons Givrés, a group bursting with colorful energy, performing lively French songs. A show laced with humor that blends boldness, simplicity, and festivity. These three musicians are sure to create lasting memories for all generations—we promise.
Free? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS SAMEDI 15 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
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