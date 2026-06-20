Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 14 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

UNE TOUCHE D’OPTIMISME

Préparez-vous à chanter, rire et vibrer ! Avec leurs textes accrocheurs et leur énergie débordante, Une Touche d’Optimisme vous embarque dans un concert festif et plein d’émotions. Une ambiance chaleureuse où le public fait partie du spectacle !

Gratuit En famille

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

A TOUCH OF OPTIMISM

Get ready to sing, laugh, and feel the excitement! With their catchy lyrics and boundless energy, Une Touche d’Optimisme takes you on a festive and emotional concert journey. A warm atmosphere where the audience is part of the show!

Free? For the whole family

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 14 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU