ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 14 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
vendredi 14 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 14 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
UNE TOUCHE D’OPTIMISME
Préparez-vous à chanter, rire et vibrer ! Avec leurs textes accrocheurs et leur énergie débordante, Une Touche d’Optimisme vous embarque dans un concert festif et plein d’émotions. Une ambiance chaleureuse où le public fait partie du spectacle !
Gratuit En famille
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
A TOUCH OF OPTIMISM
Get ready to sing, laugh, and feel the excitement! With their catchy lyrics and boundless energy, Une Touche d’Optimisme takes you on a festive and emotional concert journey. A warm atmosphere where the audience is part of the show!
Free? For the whole family
L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 14 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
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