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Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo

Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Plage des 4 Vaulx
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Fête des 4 Vaulx

Plage des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Soirée dansante, feu de joie avec feu d’artifice…
Possibilité de restauration sur place
Organisé par la société de chasse   .

Plage des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 52 02 18 

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English :

L’événement Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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