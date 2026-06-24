Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo
Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo samedi 25 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Fête des 4 Vaulx
Plage des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée dansante, feu de joie avec feu d’artifice…
Possibilité de restauration sur place
Organisé par la société de chasse .
Plage des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 52 02 18
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English :
L’événement Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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