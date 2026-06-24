Saint-Cast-le-Guildo

Fête des 4 Vaulx

Plage des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée dansante, feu de joie avec feu d’artifice…

Possibilité de restauration sur place

Organisé par la société de chasse .

Plage des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 52 02 18

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English :

L’événement Fête des 4 Vaulx Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme