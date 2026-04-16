Fête des 40 ans de l’Amicale Place de l’Église Moutier-Rozeille
Fête des 40 ans de l’Amicale Place de l’Église Moutier-Rozeille samedi 18 juillet 2026.
Moutier-Rozeille
Fête des 40 ans de l’Amicale
Place de l’Église Place de l’Eglise Moutier-Rozeille Moutier-Rozeille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:15:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet
14h15 Jeu de piste Le Secret du Moutier
20h30 Karaoké
Dimanche 19 juillet
09h00 Randonnée (9km)
12h00 Paëlla géante
15h Spectacle gratuit (40 ans de l’association) .
Place de l’Église Place de l’Eglise Moutier-Rozeille Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 41 47 amicalemoutier@gmail.com
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English : Fête des 40 ans de l’Amicale
L’événement Fête des 40 ans de l’Amicale Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin
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