Fête des 40 ans de l’Amicale Place de l’Église Moutier-Rozeille

Moutier-Rozeille

Fête des 40 ans de l’Amicale

Place de l’Église Place de l’Eglise Moutier-Rozeille Moutier-Rozeille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:15:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet

14h15 Jeu de piste Le Secret du Moutier

20h30 Karaoké

Dimanche 19 juillet

09h00 Randonnée (9km)

12h00 Paëlla géante

15h Spectacle gratuit (40 ans de l’association) .

Place de l’Église Place de l’Eglise Moutier-Rozeille Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 41 47 amicalemoutier@gmail.com

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English : Fête des 40 ans de l’Amicale

L’événement Fête des 40 ans de l’Amicale Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin