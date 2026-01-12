Randonnée pédestre avec Rando Nature Fête Patronale Moutier-Rozeille
Place de l’Église Moutier-Rozeille Creuse
Début : 2026-07-19
2026-07-19
Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
– rendez-vous place de l’église à Moutier-Rozeille
– départ 9h
– distance 9 km .
Place de l’Église Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82
English : Randonnée pédestre avec Rando Nature Fête Patronale
