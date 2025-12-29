Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille

Randonnée pédestre avec Rando Nature

Place de l’Église Moutier-Rozeille Creuse

Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.

– rendez-vous place de l’église à Moutier-Rozeille

– départ 14h

– distance 9 km .

Place de l’Église Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 martine.carton23@orange.fr

