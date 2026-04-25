Moutier-Rozeille

RANDO NATURE fête ses 30 ans

Place de l’Église Moutier-Rozeille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rando Nature fête ses 30 ans et vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.

Randonnées gratuites, inscription sur place

Départ libre entre 8h et 10h et l’après midi entre 14h et 14h 30

Parcours fléchés avec un ravitaillement de 9 ou 14 km

Parcours ludique fléché 6km à faire seul ou en famille.

Repas sur place 15€ réservation obligatoire avant le 19 juin .

Place de l’Église Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82

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English : RANDO NATURE fête ses 30 ans

L’événement RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Aubusson-Felletin