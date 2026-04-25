RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille
RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille dimanche 28 juin 2026.
Moutier-Rozeille
RANDO NATURE fête ses 30 ans
Place de l’Église Moutier-Rozeille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Rando Nature fête ses 30 ans et vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
Randonnées gratuites, inscription sur place
Départ libre entre 8h et 10h et l’après midi entre 14h et 14h 30
Parcours fléchés avec un ravitaillement de 9 ou 14 km
Parcours ludique fléché 6km à faire seul ou en famille.
Repas sur place 15€ réservation obligatoire avant le 19 juin .
Place de l’Église Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RANDO NATURE fête ses 30 ans
L’événement RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Moutier-Rozeille (Creuse)
- Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille 21 juin 2026
- Fête des 40 ans de l’Amicale Place de l’Église Moutier-Rozeille 18 juillet 2026
- Randonnée pédestre avec Rando Nature Fête Patronale Moutier-Rozeille 19 juillet 2026
- Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille 20 décembre 2026