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RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille

RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille

RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 23200 Moutier-Rozeille

Département : Creuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Moutier-Rozeille

RANDO NATURE fête ses 30 ans

Place de l’Église Moutier-Rozeille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Rando Nature fête ses 30 ans et vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
Randonnées gratuites, inscription sur place
Départ libre entre 8h et 10h et l’après midi entre 14h et 14h 30
Parcours fléchés avec un ravitaillement de 9 ou 14 km
Parcours ludique fléché 6km à faire seul ou en famille.

Repas sur place 15€ réservation obligatoire avant le 19 juin   .

Place de l’Église Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 

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English : RANDO NATURE fête ses 30 ans

L’événement RANDO NATURE fête ses 30 ans Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Aubusson-Felletin

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