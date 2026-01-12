Moutier-Rozeille

Randonnée pédestre avec Rando Nature

Moutier-Rozeille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.

Rando Nature fête ses 30 ans !

– rendez-vous place de l’église à Moutier-Rozeille

– départ 9h

– distance 6.9 km ou 14km .

Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82

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English : Randonnée pédestre avec Rando Nature

L’événement Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Aubusson-Felletin