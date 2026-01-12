Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille
Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille dimanche 21 juin 2026.
Moutier-Rozeille
Randonnée pédestre avec Rando Nature
Moutier-Rozeille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune.
Rando Nature fête ses 30 ans !
– rendez-vous place de l’église à Moutier-Rozeille
– départ 9h
– distance 6.9 km ou 14km .
Moutier-Rozeille 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82
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English : Randonnée pédestre avec Rando Nature
L’événement Randonnée pédestre avec Rando Nature Moutier-Rozeille a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Aubusson-Felletin
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