Fête des associations Coulonges-sur-l’Autize
samedi 5 septembre 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Fête des associations
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Organisée par la municipalité. Venez à la rencontre des associations coulongeoises qui vous présenteront leurs activités. Animations, démonstrations, restauration sur place. Nouveau lieu Parc du château (repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries).
Renseignements 05 49 06 10 72. .
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72
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English : Fête des associations
L’événement Fête des associations Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine
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