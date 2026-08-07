Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Fête des associations

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisée par la municipalité. Venez à la rencontre des associations coulongeoises qui vous présenteront leurs activités. Animations, démonstrations, restauration sur place. Nouveau lieu Parc du château (repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries).

Renseignements 05 49 06 10 72. .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72

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English : Fête des associations

L’événement Fête des associations Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine