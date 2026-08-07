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Fête des associations Coulonges-sur-l’Autize

samedi 5 septembre 2026 · Coulonges-sur-l'Autize

Fête des associations Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc du château
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Coulonges-sur-l’Autize

Fête des associations

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Organisée par la municipalité. Venez à la rencontre des associations coulongeoises qui vous présenteront leurs activités. Animations, démonstrations, restauration sur place. Nouveau lieu Parc du château (repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries).
Renseignements 05 49 06 10 72.   .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72 

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English : Fête des associations

L’événement Fête des associations Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine

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