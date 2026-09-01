Fête des associations et du sport Rue des Lauriers Miramas

Informations pratiques

Miramas

Fête des associations et du sport

Dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 18h. Rue des Lauriers Plusieurs lieux à Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité pour bien préparer sa rentrée et faire le plein d’activités auprès de nos 150 stands associatifs !

Une journée conviviale, dans des lieux emblématiques de la Ville, pour bien préparer sa rentrée et faire le plein d’activités auprès de nos 150 stands associatifs !



Cet événement, en partenariat avec l’Office municipal des sports, est soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et a pour objectif de promouvoir le sport et les valeurs qu’il défend sur la base des trois piliers bouger, apprendre, découvrir .



Un programme riche avec plus de 50 animations gratuites pour toute la famille

– Salle des Fêtes Pierre Tristani

– Stadium Miramas Métropole

– Stade des Molières .

Rue des Lauriers Plusieurs lieux à Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40 webmaster@mairie-miramas.fr

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English :

A friendly event to help you get ready for the new school year and discover a wide range of activities at our 150 nonprofit booths!

L’événement Fête des associations et du sport Miramas a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme