Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Fête des battages

La Marchanderie Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les Trapadelles Anceniennes vous proposent une journée comme à l’époque, dans le cadre de l’agriculture et des savoirs-faire d’antan.

Au programme de la journée…

Le matin balade en véhicules anciens (sur réservation).

Les belles voitures d’antan partiront pour une belle balade dans les environs. Ensuite exposition des véhicules à La Marchanderie.

Le midi grand repas champêtre (sur réservation).

L’après-midi démonstration de battages.

Redécouvrez les geste d’autrefois, le travail de la paille et du grain avec tracteurs, motoculteurs, moissonneuses et véhicules de collection.

Matériel agricole, jeux pour enfants, animations, bar et petite restauration sur place.

Plus de possibilité de réservations pour le repas depuis le 18 juillet. .

La Marchanderie Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 80 82 31 les_trapadellesanceniennes@outlook.fr

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English :

Les Trapadelles Anceniennes invites you to experience a day just like in the old days, immersed in the world of traditional agriculture and craftsmanship.

L’événement Fête des battages Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis