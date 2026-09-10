Fête des Battages, Village de Beauregard, Beauregard

Informations pratiques

Fête des Battages 19 et 20 septembre Village de Beauregard Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le samedi matin sera consacré à l’installation de la batteuse. Une restauration sur place sera proposée le samedi et le dimanche midi.

Le samedi soir, partagez un repas traditionnel autour de la poule farcie. Le dimanche matin, un petit déjeuner aux tripoux et fritons de canard sera proposé.

Tout au long du week-end, assistez à des démonstrations de battage à l’ancienne, découvrez une exposition de matériel et de tracteurs anciens, et profitez de musiques, de danses traditionnelles et de diverses animations.

Village de Beauregard La Fontaine D40 Saint-Projet 46260 Beauregard Beauregard 46260 Lot Occitanie 06 12 59 41 68 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575316479207 Parkings à proximité.

samedi matin : installation de la batteuse

©DR