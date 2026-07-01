Fête des Belges Salle des fêtes Vinsobres
mardi 21 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Fête des Belges
Salle des fêtes 11 Rue Gironde Vinsobres Drôme
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Fête des belges avec repas et ambiance musicale
Menu Apéro, carbonate, fromage, dessert, café
Vente de vin et de bière
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Salle des fêtes 11 Rue Gironde Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr
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English :
Belgian Festival with food and live music
Menu: Appetizers, soda, cheese, dessert, coffee
Wine and beer for sale
L’événement Fête des Belges Vinsobres a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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