Fête des Belges Salle des fêtes Vinsobres

Informations pratiques

Vinsobres

Fête des Belges

Salle des fêtes 11 Rue Gironde Vinsobres Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Fête des belges avec repas et ambiance musicale

Menu Apéro, carbonate, fromage, dessert, café

Vente de vin et de bière

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Salle des fêtes 11 Rue Gironde Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr

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English :

Belgian Festival with food and live music

Menu: Appetizers, soda, cheese, dessert, coffee

Wine and beer for sale

L’événement Fête des Belges Vinsobres a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale