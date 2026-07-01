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AGENDA · Vinsobres

Fête des Belges Salle des fêtes Vinsobres

mardi 21 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vinsobres

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
11 Rue Gironde
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif
28 28 28

Vinsobres

Fête des Belges

Salle des fêtes 11 Rue Gironde Vinsobres Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Fête des belges avec repas et ambiance musicale
Menu Apéro, carbonate, fromage, dessert, café
Vente de vin et de bière
  .

Salle des fêtes 11 Rue Gironde Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13  vinsobres.tourisme@orange.fr

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English :

Belgian Festival with food and live music
Menu: Appetizers, soda, cheese, dessert, coffee
Wine and beer for sale

L’événement Fête des Belges Vinsobres a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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