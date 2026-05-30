Fête des Bergers LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Fête des Bergers

LA MONGIE Au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:45:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Célébration du monde pastoral au col du Tourmalet. Deux services (11h45 et 14h15). Sur réservation.

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LA MONGIE Au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

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English :

Celebration of the pastoral world at the Col du Tourmalet. Two services (11:45am and 2:15pm). Reservations required.

L’événement Fête des Bergers Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65