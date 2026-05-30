Fête des Bergers LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Fête des Bergers LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre dimanche 26 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Fête des Bergers
LA MONGIE Au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:45:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Célébration du monde pastoral au col du Tourmalet. Deux services (11h45 et 14h15). Sur réservation.
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LA MONGIE Au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44
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English :
Celebration of the pastoral world at the Col du Tourmalet. Two services (11:45am and 2:15pm). Reservations required.
L’événement Fête des Bergers Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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