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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Pot d’accueil à La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

dimanche 26 juillet 2026 · LA MONGIE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
LA MONGIE
Adresse
Devant l'Office de Tourisme
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Pot d’accueil à La Mongie

LA MONGIE Devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Chaque dimanche de la saison estivale, l’équipe de l’Office de tourisme vous accueille de 17h à 18h afin de rencontrer les prestataires d’activités locaux et déguster des produits made in chez nous ! Une belle occasion pour faire le plein de bons plans pour vos vacances à La Mongie.
17h Prise de parole par l’équipe de l’office de tourisme.
17h15 Présentation des acteurs locaux et prestataires d’activités touristique.
17h30 Pot d’accueil avec les produits locaux.   .

LA MONGIE Devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71  info@tourmaletpicdumidi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Sunday during the summer season, the Tourist Office team welcomes you from 5:00 p.m. to 6:00 p.m. to meet local activity providers and sample products “made right here”! It’s a great opportunity to pick up some great tips for your vacation in La Mongie.

L’événement Pot d’accueil à La Mongie Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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