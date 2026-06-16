Exposition photo dans le quartier des Thermes place des thermes Bagnères-de-Bigorre jeudi 9 juillet 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Exposition photo dans le quartier des Thermes

place des thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-09

Le club photo ciné de Bagneres de Bigorre expose cet été du 9 juillet au 31 août 2026.

C est une exposition photo en plein air dans le quartier des Thermes ouverte à tous. Elle représente le travail photographique de ses membres ainsi que les photos présentées aux concours nationaux.

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place des thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie baixas@orange.fr

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English :

The Bagnères-de-Bigorre Film and Photography Club is holding an exhibition this summer from July 9 to August 31, 2026.

It is an outdoor photo exhibition in the Thermes neighborhood, open to everyone. It features the photographic work of its members as well as photos submitted to national competitions.

L’événement Exposition photo dans le quartier des Thermes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65