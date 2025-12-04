Passage du Tour de France à Bagnères et la Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Passage du Tour de France à Bagnères et la Mongie

LA MONGIE Bagnères et La Mongie Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

A l’occasion de l’étape 6 Pau > Gavarnie-Gèdre, le Tour de France 2026 va traverser Bagnères entre 12h (caravane) et 14h15 (coureurs).

Les coureurs vont arriver de Pouzac, passer rue de la République, et rue du Général de Gaulle à contresens pour aller récupérer la côte de Toulouse. Ils passeront ensuite le Col d’Aspin et traverseront la Mongie aux alentours de 14h50 pour la caravane et 16h15 pour les coureurs. .

On stage 6 Pau > Gavarnie-Gèdre, the Tour de France 2026 will pass through Bagnères between 12pm (caravan) and 2.15pm (riders).

