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AGENDA · Barèges

Fête des Bergers L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges

dimanche 26 juillet 2026 · L'Étape du Berger Col du Tourmalet · Barèges

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'Étape du Berger Col du Tourmalet
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Barèges

Fête des Bergers

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Programme
– Mini transhumance À partir de 10h
Rendez-vous devant la résidence le Montana
Montée des brebis avec les bergers jusqu’au Tourmalet

– Animations gratuites À partir de 12h
Chanteurs montagnards
Tonte de brebis à l’ancienne
Démonstration de chiens de bergers
Repas
Buffet à volonté
35€/personne
Garbure
Charcuterie

Viandes au choix cuites au feu de bois

Desserts faits maison

Menu enfant 20€ (-12 ans)   .

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program:
– Mini Transhumance %C0 Starting at 10 a.m.:
Meet in front of the Montana residence
Sheep drive with the shepherds up to the Tourmalet

– Free activities %C0 starting at 12:00 p.m.:
Mountain singers
Traditional sheep shearing
Sheepdog demonstration

L’événement Fête des Bergers Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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