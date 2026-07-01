Fête des Bergers L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges
dimanche 26 juillet 2026 · L'Étape du Berger Col du Tourmalet · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Fête des Bergers
L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Programme
– Mini transhumance À partir de 10h
Rendez-vous devant la résidence le Montana
Montée des brebis avec les bergers jusqu’au Tourmalet
– Animations gratuites À partir de 12h
Chanteurs montagnards
Tonte de brebis à l’ancienne
Démonstration de chiens de bergers
Repas
Buffet à volonté
35€/personne
Garbure
Charcuterie
–
Viandes au choix cuites au feu de bois
–
Desserts faits maison
Menu enfant 20€ (-12 ans) .
L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44
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English :
Program:
– Mini Transhumance %C0 Starting at 10 a.m.:
Meet in front of the Montana residence
Sheep drive with the shepherds up to the Tourmalet
– Free activities %C0 starting at 12:00 p.m.:
Mountain singers
Traditional sheep shearing
Sheepdog demonstration
L’événement Fête des Bergers Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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