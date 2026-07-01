Fête des Bergers L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges

Informations pratiques

Barèges

Fête des Bergers

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Programme

– Mini transhumance À partir de 10h

Rendez-vous devant la résidence le Montana

Montée des brebis avec les bergers jusqu’au Tourmalet

– Animations gratuites À partir de 12h

Chanteurs montagnards

Tonte de brebis à l’ancienne

Démonstration de chiens de bergers

Repas

Buffet à volonté

35€/personne

Garbure

Charcuterie

–

Viandes au choix cuites au feu de bois

–

Desserts faits maison

Menu enfant 20€ (-12 ans) .

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

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English :

Program:

– Mini Transhumance %C0 Starting at 10 a.m.:

Meet in front of the Montana residence

Sheep drive with the shepherds up to the Tourmalet

– Free activities %C0 starting at 12:00 p.m.:

Mountain singers

Traditional sheep shearing

Sheepdog demonstration

L’événement Fête des Bergers Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65