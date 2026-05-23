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Fête des Bocains, Vide-grenier Village artisanal Luçon

Fête des Bocains, Vide-grenier Village artisanal Luçon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Luçon

Fête des Bocains, Vide-grenier Village artisanal

Place du Champ de Foire Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-greniers , Vide-ateliers d’artistes. Village artisanal
Restauration Buvette
Animations Les Pink Stones et le groupe Repryse. Jeux de kermesse à l’ancienne.   .

Place du Champ de Foire Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 11 75 57  ambocains.lucon@gmail.com

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English :

Garage sales , Artists’ workshops. Craft village

L’événement Fête des Bocains, Vide-grenier Village artisanal Luçon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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