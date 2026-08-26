Fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère
dimanche 25 octobre 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Fête des châtaignes
Place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Vide-grenier, vente de châtaignes grillées, cidre, vin nouveau, crêpes et gâteaux, randonnée, spectacles
Vide-grenier de 8h à 17h Esplanade de la salle multiculturelle (inscriptions auprès de Gilbert Vigneron au 06 88 14 41 42)
À partir de 9h châtaignes grillées, cidre, vin nouveau et autres boissons pour tous. Crêpes et gâteaux. Tombola
À 14h randonnée pédestre autour d’Entraygues.
À partir de 15h Animations enfant
À 16h Spectacle folklorique
En cas de mauvais temps replis à l’intérieur de la Salle Multiculturelle .
Place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
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English :
Garage sale, roasted chestnuts, cider, new wine, pancakes and cakes, hikes, shows
L’événement Fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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