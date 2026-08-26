Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Fête des châtaignes

Place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Vide-grenier, vente de châtaignes grillées, cidre, vin nouveau, crêpes et gâteaux, randonnée, spectacles

Vide-grenier de 8h à 17h Esplanade de la salle multiculturelle (inscriptions auprès de Gilbert Vigneron au 06 88 14 41 42)

À partir de 9h châtaignes grillées, cidre, vin nouveau et autres boissons pour tous. Crêpes et gâteaux. Tombola

À 14h randonnée pédestre autour d’Entraygues.

À partir de 15h Animations enfant

À 16h Spectacle folklorique

En cas de mauvais temps replis à l’intérieur de la Salle Multiculturelle .

Place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Garage sale, roasted chestnuts, cider, new wine, pancakes and cakes, hikes, shows

L’événement Fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)