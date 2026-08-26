UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Entraygues-sur-Truyère

Fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère

dimanche 25 octobre 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Place de la République
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Fête des châtaignes

Place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Vide-grenier, vente de châtaignes grillées, cidre, vin nouveau, crêpes et gâteaux, randonnée, spectacles
Vide-grenier de 8h à 17h Esplanade de la salle multiculturelle (inscriptions auprès de Gilbert Vigneron au 06 88 14 41 42) 
À partir de 9h  châtaignes grillées, cidre, vin nouveau et autres boissons pour tous. Crêpes et gâteaux. Tombola
À 14h randonnée pédestre autour d’Entraygues. 
À partir de 15h Animations enfant
À 16h Spectacle folklorique 

En cas de mauvais temps replis à l’intérieur de la Salle Multiculturelle   .

Place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale, roasted chestnuts, cider, new wine, pancakes and cakes, hikes, shows

L’événement Fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron)