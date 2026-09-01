Fête des cinémas normands Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Fête des cinémas normands

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Fête des cinémas normands au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer, tarif unique 5€. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Fête des cinémas normands

L’événement Fête des cinémas normands Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme