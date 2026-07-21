UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Andelys

FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Rue Sellenick Les Andelys

samedi 26 septembre 2026 · Rue Sellenick · Les Andelys

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Rue Sellenick
Adresse
Cinéma Le Palace
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Tarif

Les Andelys

FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Du 25 au 27 Septembre 2026, c’est le retour de la fête des cinémas normands !
️ L’occasion de profitez de toutes vos séances à seulement 5€

Programme disponible à partir du lundi 21 Septembre   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS

L’événement FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Les Andelys (Eure)