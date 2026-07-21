FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Rue Sellenick Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Du 25 au 27 Septembre 2026, c’est le retour de la fête des cinémas normands !

️ L’occasion de profitez de toutes vos séances à seulement 5€

Programme disponible à partir du lundi 21 Septembre .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS

L’événement FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération