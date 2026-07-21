FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Rue Sellenick Les Andelys
samedi 26 septembre 2026 · Rue Sellenick · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Du 25 au 27 Septembre 2026, c’est le retour de la fête des cinémas normands !
️ L’occasion de profitez de toutes vos séances à seulement 5€
Programme disponible à partir du lundi 21 Septembre .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS
L’événement FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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