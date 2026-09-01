Informations pratiques

Bédarieux

FÊTE DES COMMERÇANTS

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre de 10h à 19h rue de la République à Bédarieux

Fête des commerçants

Grand déballage, jeux pour enfants, animation musicale, restauration sur place

Info auprès des commerçants

Samedi 19 septembre de 10h à 19h rue de la République à Bédarieux

Fête des commerçants

Grand déballage, jeux pour enfants, animation musicale, restauration sur place

Info auprès des commerçants .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie abc.bedarieux@gmail.com

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English : FÊTE DES COMMERÇANTS

Saturday, September 19, from 10 a.m. to 7 p.m. on Rue de la République in Bédarieux

Shopkeepers’ Festival

Big sale, children’s games, live music, food available on site

For more information, ask the shopkeepers

L’événement FÊTE DES COMMERÇANTS Bédarieux a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB