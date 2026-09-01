FÊTE DES COMMERÇANTS Bédarieux
samedi 19 septembre 2026 · Bédarieux
Informations pratiques
Bédarieux
FÊTE DES COMMERÇANTS
Rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre de 10h à 19h rue de la République à Bédarieux
Fête des commerçants
Grand déballage, jeux pour enfants, animation musicale, restauration sur place
Info auprès des commerçants
Samedi 19 septembre de 10h à 19h rue de la République à Bédarieux
Fête des commerçants
Grand déballage, jeux pour enfants, animation musicale, restauration sur place
Info auprès des commerçants .
Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie abc.bedarieux@gmail.com
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English : FÊTE DES COMMERÇANTS
Saturday, September 19, from 10 a.m. to 7 p.m. on Rue de la République in Bédarieux
Shopkeepers’ Festival
Big sale, children’s games, live music, food available on site
For more information, ask the shopkeepers
L’événement FÊTE DES COMMERÇANTS Bédarieux a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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