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AGENDA · Bédarieux

FÊTE DES COMMERÇANTS Bédarieux

samedi 19 septembre 2026 · Bédarieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue de la République
Ville
34600 Bédarieux
Département
Hérault
Tarif

Bédarieux

FÊTE DES COMMERÇANTS

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre de 10h à 19h rue de la République à Bédarieux
Fête des commerçants
Grand déballage, jeux pour enfants, animation musicale, restauration sur place
Info auprès des commerçants
Samedi 19 septembre de 10h à 19h rue de la République à Bédarieux
Fête des commerçants
Grand déballage, jeux pour enfants, animation musicale, restauration sur place
Info auprès des commerçants   .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie   abc.bedarieux@gmail.com

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English : FÊTE DES COMMERÇANTS

Saturday, September 19, from 10 a.m. to 7 p.m. on Rue de la République in Bédarieux
Shopkeepers’ Festival
Big sale, children’s games, live music, food available on site
For more information, ask the shopkeepers

L’événement FÊTE DES COMMERÇANTS Bédarieux a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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