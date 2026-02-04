VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MARDI 25 AOUT 2026 9H Bédarieux
VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MARDI 25 AOUT 2026 9H Bédarieux mardi 25 août 2026.
Bédarieux
VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MARDI 25 AOUT 2026 9H
Avenue Jean Jaures Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Visite commentée de la Gare de Bédarieux et sa marquise avec l’histoire du chemin de fer dans les Hauts Cantons.
Et musée du train et de la photographie
Le mardi 25 Août à 9h, rendez-vous à la Gare SNCF de Bédarieux.
Visite gratuite, et sur inscription à l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79.
Visite proposé par l’association Résurgences
Visite commentée de la Gare de Bédarieux et sa marquise avec l’histoire du chemin de fer dans les Hauts Cantons.
Et musée du train et de la photographie
Le mardi 25 Août à 9h, rendez-vous à la Gare SNCF de Bédarieux.
Visite gratuite, et sur inscription à l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79.
Visite proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine). .
Avenue Jean Jaures Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MARDI 25 AOUT 2026 9H
Guided tour of Bédarieux station and its marquee, with a history of the railroads in the Hauts Cantons.
And train and photography museum
Tuesday August 25 at 9 a.m., at Bédarieux SNCF station.
Visit free of charge, with registration at the Bédarieux Grand Orb Tourist Office: 04 67 95 08 79.
Visit proposed by the Résurgences association
L’événement VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MARDI 25 AOUT 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC ATELIER MINI LAB Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC CONFÉRENCE PEACE LOVE UNITY AND HAVING FUN Bédarieux 6 mai 2026
- SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER Bédarieux 8 mai 2026