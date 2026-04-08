Fête des enfants Centre Social Le Lien Vireux-Wallerand
Fête des enfants Centre Social Le Lien Vireux-Wallerand samedi 18 avril 2026.
Vireux-Wallerand
Fête des enfants
Centre Social Le Lien 36 rue du Risdoux Vireux-Wallerand Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Château gonflable, jeux en bois, parcours de motricité, activités manuelles, pêche aux canards, spectacle, chasse aux trésors et bien plus encore … Restauration sur place. On compte sur vous !
.
Centre Social Le Lien 36 rue du Risdoux Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 10 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bouncy castle, wooden games, motor skills course, arts and crafts, duck fishing, show, treasure hunt and much more… Catering on site. We’re counting on you!
L’événement Fête des enfants Vireux-Wallerand a été mis à jour le 2026-04-03 par Ardennes Tourisme