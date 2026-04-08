Fête des enfants Centre Social Le Lien Vireux-Wallerand

Vireux-Wallerand

Fête des enfants

Centre Social Le Lien 36 rue du Risdoux Vireux-Wallerand Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Château gonflable, jeux en bois, parcours de motricité, activités manuelles, pêche aux canards, spectacle, chasse aux trésors et bien plus encore … Restauration sur place. On compte sur vous !

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Centre Social Le Lien 36 rue du Risdoux Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 10 59

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English :

Bouncy castle, wooden games, motor skills course, arts and crafts, duck fishing, show, treasure hunt and much more… Catering on site. We’re counting on you!

L’événement Fête des enfants Vireux-Wallerand a été mis à jour le 2026-04-03 par Ardennes Tourisme