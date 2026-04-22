Fleury

FÊTE DES FLEURS

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’association du Comité de Quartiers organise la Fête des Fleurs le vendredi 8 mai 2026, de 9h à 17h, sur la Place des Vergnettes à Saint-Pierre-la-Mer.

Venez profiter d’une journée conviviale autour des fleurs et du printemps stands, exposants, animations et découvertes vous attendent dans une ambiance festive et familiale.

Entrée libre ouvert à tous.

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Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 17 29 81 47

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English :

The Comité de Quartiers association is organizing the Fête des Fleurs on Friday, May 8, 2026, from 9am to 5pm, on the Place des Vergnettes in Saint-Pierre-la-Mer.

Come and enjoy a convivial day around flowers and springtime: stalls, exhibitors, entertainment and discoveries await you in a festive, family atmosphere.

Free admission ? open to all.

L’événement FÊTE DES FLEURS Fleury a été mis à jour le 2026-04-22 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi