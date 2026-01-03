Fête des fleurs Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage

2026-08-22

2026-08-23

2026-08-22

Thème à venir !

Grand Corso Fleuri en musique dans l’avenue de la plage… Chars Fleuris, groupes musicaux, animation de rue, confettis et bonne humeur.

Samedi En soirée vers corso fleuris et illuminés suivi d’un bouquet d’artifice en front de mer à la tombée de la nuit

Dimanche Défilé du grand corso fleuris d’environ 30 chars dans l’avenue de la plage. Départ de la mairie vers 14h30.

AVENUE DE LA PLAGE Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Theme: coming soon!

Grand Corso Fleuri with music in the Avenue de la Plage? Flowered floats, musical groups, street entertainment, confetti and good cheer.

Saturday: In the evening, towards the flowered and illuminated corso, followed by a fireworks display on the seafront at nightfall

Sunday: Flower parade of 30 floats down the avenue de la plage. Departure from the town hall at 2:30 p.m.

