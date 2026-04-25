Montéléger

Fête des fleurs

Place de l’ancien moulin Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er Mai, Montéléger célèbre le printemps avec sa traditionnelle fête des fleurs !

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Place de l’ancien moulin Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 50 18 mairie@monteleger.fr

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English :

On May 1st, Montéléger celebrates spring with its traditional flower festival!

L’événement Fête des fleurs Montéléger a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme