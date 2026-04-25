Fête des fleurs Montéléger
Fête des fleurs Montéléger vendredi 1 mai 2026.
Montéléger
Fête des fleurs
Place de l’ancien moulin Montéléger Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er Mai, Montéléger célèbre le printemps avec sa traditionnelle fête des fleurs !
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Place de l’ancien moulin Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 50 18 mairie@monteleger.fr
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English :
On May 1st, Montéléger celebrates spring with its traditional flower festival!
L’événement Fête des fleurs Montéléger a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme
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