Montéléger

Les nuits de l’Orangerie: Soirée Musique du Monde Musique Latino & Afro/Créole

Domaine du Château Montéléger Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Pour cette 17ᵉ édition, nous vous invitons à un voyage musical riche et varié avec des soirées dédiées au blues, à la musique créole, latino ainsi qu’à la funk et la soul, pour partager des moments uniques de découverte et de convivialité.

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Domaine du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31

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English :

For this 17th edition, we invite you on a rich and varied musical journey, with evenings dedicated to blues, Creole and Latino music, as well as funk and soul, to share unique moments of discovery and conviviality.

L’événement Les nuits de l’Orangerie: Soirée Musique du Monde Musique Latino & Afro/Créole Montéléger a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme