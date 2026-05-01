Montéléger

Immersion nocturne au Parc de Lorient Fête de la Nature

Parc de Lorient Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Tous ensemble pour célébrer la nature à travers une immersion nocturne du parc jusqu’à minuit ! Stands de découverte et observation de la faune… Un moment de détente en famille ou entre amis à partager avec des passionnés de nature !

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Parc de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 77 66 domaine-lorient@ladrome.fr

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English :

Come together to celebrate nature by immersing yourself in the park until midnight! Discovery stands and wildlife observation? A relaxing moment to share with family and friends and nature enthusiasts!

L’événement Immersion nocturne au Parc de Lorient Fête de la Nature Montéléger a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme