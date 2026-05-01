Immersion nocturne au Parc de Lorient Fête de la Nature Montéléger
Immersion nocturne au Parc de Lorient Fête de la Nature Montéléger samedi 23 mai 2026.
Montéléger
Immersion nocturne au Parc de Lorient Fête de la Nature
Parc de Lorient Montéléger Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Tous ensemble pour célébrer la nature à travers une immersion nocturne du parc jusqu’à minuit ! Stands de découverte et observation de la faune… Un moment de détente en famille ou entre amis à partager avec des passionnés de nature !
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Parc de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 77 66 domaine-lorient@ladrome.fr
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English :
Come together to celebrate nature by immersing yourself in the park until midnight! Discovery stands and wildlife observation? A relaxing moment to share with family and friends and nature enthusiasts!
L’événement Immersion nocturne au Parc de Lorient Fête de la Nature Montéléger a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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