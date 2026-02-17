Visite guidée Les arbres remarquables du parc de Lorient Fête de la nature RDV au stand Valence Romans Agglo Montéléger

Visite guidée Les arbres remarquables du parc de Lorient Fête de la nature

RDV au stand Valence Romans Agglo Parc de Lorient Montéléger Drôme

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 14:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Participez à une visite guidée fascinante du parc de Lorient où vous découvrirez la diversité des espèces d’arbres qui le jalonnent.

RDV au stand Valence Romans Agglo Parc de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Join us on a fascinating guided tour of Lorient Park, where you’ll discover the diversity of tree species that line the park.

L’événement Visite guidée Les arbres remarquables du parc de Lorient Fête de la nature Montéléger a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme