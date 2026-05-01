Concert Les Jeudis de l’Orangerie Holy Bones L’Orangerie Montéléger
Concert Les Jeudis de l’Orangerie Holy Bones L’Orangerie Montéléger jeudi 28 mai 2026.
Montéléger
Concert Les Jeudis de l’Orangerie Holy Bones
L’Orangerie 5 Montée Du Château, 26760 Montéléger, France Montéléger Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Après dix ans de parcours, Holy Bones revient avec Alma perdidA, un road movie musical entre rock et americana, inspiré de grands espaces et mêlant influences anglo, latines et désertiques dans une énergie scénique intense.
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L’Orangerie 5 Montée Du Château, 26760 Montéléger, France Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr
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English :
After ten years on the road, Holy Bones return with Alma perdidA, a musical road movie between rock and Americana, inspired by wide-open spaces and blending Anglo, Latin and desert influences with intense stage energy.
L’événement Concert Les Jeudis de l’Orangerie Holy Bones Montéléger a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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