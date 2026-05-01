Démonstration d’un inventaire piscicole par pêche électrique sur la Véore Fête de la nature Parc de Lorient Montéléger
Démonstration d’un inventaire piscicole par pêche électrique sur la Véore Fête de la nature Parc de Lorient Montéléger samedi 23 mai 2026.
Montéléger
Démonstration d’un inventaire piscicole par pêche électrique sur la Véore Fête de la nature
Parc de Lorient Lieu de rendez-vous sur la plage de la rivière Véore Montéléger Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 13:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Présentation du protocole, matériel et mise en œuvre. Biométrie des captures, manipulation par les enfants, tous les poissons doivent être identifiés et dénombrés.
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Parc de Lorient Lieu de rendez-vous sur la plage de la rivière Véore Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 07 06 92 emmanuel.escoffier@ofb.gouv.fr
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English :
Presentation of the protocol, equipment and implementation. Biometry of catches, handling by children, all fish must be identified and counted.
L’événement Démonstration d’un inventaire piscicole par pêche électrique sur la Véore Fête de la nature Montéléger a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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