Montéléger

La Fête de la Nature fête ses 20 ans au Parc départemental de Lorient

Parc de Lorient Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Tous ensemble célébrons la Nature au sein de l’Espace Naturel Sensible départemental du Parc de Lorient à travers des animations et ateliers divers et variés.

Un moment de détente en famille ou entre amis à partager avec des passionnés de nature !

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Parc de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 77 66 domaine-lorient@ladrome.fr

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English :

Let’s celebrate nature together at the Parc de Lorient departmental sensitive natural area, with a variety of activities and workshops.

A relaxing moment to share with family and friends and nature enthusiasts!

L’événement La Fête de la Nature fête ses 20 ans au Parc départemental de Lorient Montéléger a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme