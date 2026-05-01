La Fête de la Nature fête ses 20 ans au Parc départemental de Lorient Montéléger
La Fête de la Nature fête ses 20 ans au Parc départemental de Lorient Montéléger samedi 23 mai 2026.
Montéléger
La Fête de la Nature fête ses 20 ans au Parc départemental de Lorient
Parc de Lorient Montéléger Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Tous ensemble célébrons la Nature au sein de l’Espace Naturel Sensible départemental du Parc de Lorient à travers des animations et ateliers divers et variés.
Un moment de détente en famille ou entre amis à partager avec des passionnés de nature !
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Parc de Lorient Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 77 66 domaine-lorient@ladrome.fr
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English :
Let’s celebrate nature together at the Parc de Lorient departmental sensitive natural area, with a variety of activities and workshops.
A relaxing moment to share with family and friends and nature enthusiasts!
L’événement La Fête de la Nature fête ses 20 ans au Parc départemental de Lorient Montéléger a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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