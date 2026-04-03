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AGENDA · Rémuzat

Fête des fruits d’automne Rémuzat

samedi 17 octobre 2026 · Rémuzat

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du Champ de Mars
Ville
26510 Rémuzat
Département
Drôme
Tarif

Rémuzat

Fête des fruits d’automne

Place du Champ de Mars Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Marché de producteurs locaux et artisans
Sur la place centrale du village
Parking à proximité
Petite restauration sur place soupe de courge
Concours de pâte de coing
  .

Place du Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27  car26@laposte.net

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English :

Local producers’ and craftsmen’s market
On the village square
Parking lot nearby
Snacks on site pumpkin soup
Quince paste competition

L’événement Fête des fruits d’automne Rémuzat a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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