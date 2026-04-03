Informations pratiques

Rémuzat

Fête des fruits d’automne

Place du Champ de Mars Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Marché de producteurs locaux et artisans

Sur la place centrale du village

Parking à proximité

Petite restauration sur place soupe de courge

Concours de pâte de coing

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Place du Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

Local producers’ and craftsmen’s market

On the village square

Parking lot nearby

Snacks on site pumpkin soup

Quince paste competition

L’événement Fête des fruits d’automne Rémuzat a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale