Fête des fruits d’automne Rémuzat
samedi 17 octobre 2026 · Rémuzat
Informations pratiques
Rémuzat
Fête des fruits d’automne
Place du Champ de Mars Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Marché de producteurs locaux et artisans
Sur la place centrale du village
Parking à proximité
Petite restauration sur place soupe de courge
Concours de pâte de coing
.
Place du Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local producers’ and craftsmen’s market
On the village square
Parking lot nearby
Snacks on site pumpkin soup
Quince paste competition
L’événement Fête des fruits d’automne Rémuzat a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Rémuzat (Drôme)
- Vide greniers de fin de saison Rémuzat 12 septembre 2026
- Marché de Noël 2026 Rémuzat 6 décembre 2026