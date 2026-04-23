Fête des Gomichons Saint-Martin-des-Champs
Fête des Gomichons Saint-Martin-des-Champs dimanche 10 mai 2026.
Saint-Martin-des-Champs
Fête des Gomichons
Rue du village Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Les Gomichons, fête emblématique du village, vide-greniers, de nombreux exposants, balade en poney, concours de pêche, concert de trompe de chasse et exposition d’art. .
Rue du village Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 39 98 97 lesgomichons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des Gomichons
L’événement Fête des Gomichons Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Saint-Martin-des-Champs (Yonne)
- La Vallée de la Pennélé Morlaix Saint-Martin-des-Champs Finistère 1 mai 2026
- Walid Ben Selim Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs 14 mai 2026
- Une soirée à Broadway Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs 23 mai 2026
- 2ème salon vente Minéraux Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 30 mai 2026
- Représentation du ballet classique coppelia Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 18 juillet 2026