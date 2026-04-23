Saint-Martin-des-Champs

Fête des Gomichons

Rue du village Saint-Martin-des-Champs Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les Gomichons, fête emblématique du village, vide-greniers, de nombreux exposants, balade en poney, concours de pêche, concert de trompe de chasse et exposition d’art. .

Rue du village Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 39 98 97 lesgomichons@gmail.com

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English : Fête des Gomichons

L’événement Fête des Gomichons Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !