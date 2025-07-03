Walid Ben Selim Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Walid Ben Selim

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 22:00:00

2026-05-13

Avec le projet Here and Now , Walid Ben Selim explore les vastes horizons de la poésie soufie. Il met ici en musique des vers millénaires et se fait porte-voix des plus grands poètes de langue arabe d’Ibn Arabi à Mahmoud Darwich, en passant par Rumi, Ahmad Matar ou Nizar Qabbani… Mêlant tradition et modernité, textes de répertoire et créations personnelles, le chanteur marocain nous invite à voyager dans un Orient mythique, au cœur de la vibration méditative et du souffle épique. Pour créer ce nouvel horizon sonore, il est accompagné par la harpiste virtuose Marie-Marguerite Cano. Ensemble, ils inventent un dialogue entre la langue parlée arabe et le langage mystérieux et symbolique de la harpe. Un spectacle poétique, nourri d’amour et de joie triomphale… .

