Musarderie arborée Saint-Martin-des-Champs
Musarderie arborée Saint-Martin-des-Champs vendredi 8 mai 2026.
Saint-Martin-des-Champs
Musarderie arborée
Saint martin des champs Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Et si vous preniez le temps de regarder le village autrement ?
Cette musarderie arborée vous invite à une promenade libre et joyeuse, à la rencontre des arbres qui habitent les rues, les places et les chemins. Au fil de votre déambulation, des panneaux explicatifs disséminés dans le village racontent les espèces rencontrées leurs particularités, leurs usages d’hier et d’aujourd’hui, leurs liens avec le paysage et les habitants.
Pensée comme une invitation à la flânerie et à la curiosité, cette promenade ne suit pas un parcours imposé. Chacun est libre de picorer les informations, de s’arrêter, de revenir sur ses pas, de musarder…
Un plan du village indiquant la localisation des arbres est affiché à la mairie pour vous accompagner dans votre découverte.
Une expérience douce et accessible à tous, pour renouer avec le vivant et savourer le patrimoine arboré du village, à hauteur de regard. .
Saint martin des champs Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gourmandarbres@gmail.com
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English : Musarderie arborée
L’événement Musarderie arborée Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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