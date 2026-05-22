Fête des habitants de La Madeleine Chartres
Fête des habitants de La Madeleine Chartres vendredi 5 juin 2026.
Chartres
Fête des habitants de La Madeleine
Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Le Conseil citoyen de La Madeleine organise la Fête des habitants de La Madeleine. Vous êtes invités à préparer et partager un repas autour des saveurs du monde. Pensez à vous vêtir de tenues et costumes traditionnels.
Un évènement permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants, d’animer le quartier et de favoriser les rencontres. .
Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Conseil citoyen de La Madeleine is organizing the Fête des habitants de La Madeleine. You’re invited to prepare and share a meal featuring flavors from around the world. Don’t forget to dress in traditional costumes.
L’événement Fête des habitants de La Madeleine Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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