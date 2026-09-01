Fête des jardins : le 9e célèbre la nature en ville ! Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Square d'Anvers - Jean-Claude Carrière · PARIS
Informations pratiques
Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière
Dans le 9e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le square d’Anvers – Jean-Claude Carrière, dessiné par le concepteur des serres d’Auteuil Jean-Camille Formigé et rebaptisé «Jean-Claude Carrière » en 2021 en hommage à l’écrivain, dramaturge et scénariste, habitant du quartier.
10bis avenue Trudaine, Paris 9e
Métro : Anvers (ligne 2), Barbès-Rochechouart (lignes 2, 4). Bus : Trudaine (ligne 85)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Animations et ateliers
- Conseils horticoles
- Présentation de la décoration florale
- Rempotage de plantes
- Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de
surveillance et des agents de la Police municipale
Jeux
- Marelle autour du règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés pour la Fête dans cet arrondissement. Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière 10 bis avenue Trudaine 75009 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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