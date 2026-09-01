Fête des jardins : le 9e célèbre la nature en ville ! Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière PARIS

Informations pratiques

Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière

Dans le 9e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le square d’Anvers – Jean-Claude Carrière, dessiné par le concepteur des serres d’Auteuil Jean-Camille Formigé et rebaptisé «Jean-Claude Carrière » en 2021 en hommage à l’écrivain, dramaturge et scénariste, habitant du quartier.

10bis avenue Trudaine, Paris 9e

Métro : Anvers (ligne 2), Barbès-Rochechouart (lignes 2, 4). Bus : Trudaine (ligne 85)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

Conseils horticoles

Présentation de la décoration florale

Rempotage de plantes

de plantes Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de

surveillance et des agents de la Police municipale

Jeux

Marelle autour du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés pour la Fête dans cet arrondissement. Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière 10 bis avenue Trudaine 75009 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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