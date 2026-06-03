Avec Après moi, le déluge, il s’agit de la troisième création pour le prestigieux Ballet national de Marseille, qu’iel dirige depuis 2019. Cette immense fresque réunit une quinzaine d’interprètes pris dans un tourbillon chorégraphique et musical.

« Renverser ciel et terre », vous connaissez l’expression ? Et « Après nous le déluge » ? aussi ? C’est ce qui se passe ici. Les danseurs et danseuses creusent le sol, le renversent, ce qui était plancher devient plafond. Un nouvel espace apparaît, traversé par des images d’apocalypse. En une question, la pièce nous alerte : que faire lorsque notre monde vacille.

Après moi, le déluge s’inscrit dans le paysage de création de (LA)HORDE qui se passionne pour les communautés et toutes les formes de soulèvement, par exemple, les raves de Room with a View et les avatars dans Age of Content. (LA)HORDE vise ici la figure du lanceur d’alerte, du hacker ou du « monstre » contemporain.

Avec (LA)HORDE , impossible de rester sagement assis sur votre siège. La musique y tient une place aussi importante que le mouvement. Portée par la musique originale de Pierre Aviat, la pièce est une déclaration d’amour à toutes les danses où l’union fait force. Face à la morosité de l’époque, Après moi, le déluge nous relève, dans un grand élan d’énergie, commune, ensemble, tous et toutes ensemble.

Amélie Blaustein-Niddam

Durée : 1h15

Catégorie :

création

« Après moi, le déluge » résonne comme une devise que chaque génération semble incarner : la croyance persistante que le monde s’achève avec elle. La danse devient alors un moyen de transgresser ce destin funèbre, d’y apporter de la joie face au cynisme d’une société malade sous le poids des crises. Mais gare aux monstres qui hantent nos humanités et nos vies.

Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 21h30

payant

De 20 à 46 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T16:30:00+02:00;2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T21:30:00+02:00;2026-09-06T15:00:00+02:00_2026-09-06T16:30:00+02:00;2026-09-06T20:00:00+02:00_2026-09-06T21:30:00+02:00;2026-09-07T20:00:00+02:00_2026-09-07T21:30:00+02:00;2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T21:30:00+02:00;2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:30:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:30:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2, place du Châtelet 75004 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/apres-moi-le-deluge-ballet-national-de-marseille-lahorde +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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