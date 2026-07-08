Première participation de l’Ircam aux Traversées du Marais IRCAM Paris
samedi 5 septembre 2026 · IRCAM · Paris
Informations pratiques
Dès votre arrivée sur la place Stravinsky, plongez dans l’univers de la
fontaine grâce à une balade sonore au casque (à partir de 6 ans).
Pénétrez ensuite dans l’institut et découvrez sa médiathèque au niveau
2 ; descendez au niveau -2, où se tiendront des ateliers pour les plus
jeunes et des sessions d’écoute. Dans « Histoires en sons et en mouvements
» (4-6 ans), racontez des histoires autrement grâce à une technologie
innovante transformant les gestes et mouvements en sons.
L’atelier « Ciné-Sons » (8-12 ans) convie vos enfants à découvrir la
relation fusionnelle liant les images à la musique en remixant des
scènes cultes du cinéma. Un escape game, « Panique en régie », propose à
vos ados de se mettre dans la peau d’un·e ingénieur·e du son. Les
Musiques-Fictions associent, quant à elles, un texte contemporain, une
création musicale et l’expérience collective de l’écoute immersive.
Terminez votre parcours à l’Espace de projection, au niveau -4 : deux
créations sonores immersives, de Sivan Eldar et de Sébastien Gaxie,
tourneront en boucle, en alternance.
Activités, sessions d’écoute, balade et
installations sonores
Le samedi 05 septembre 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit
Accès libre, dans la limite des places disponibles.
Ateliers jeune public gratuits, sur réservation.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00
IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)
Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)
Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/les-traversees-du-marais +33144781240 https://www.facebook.com/iIRCAM/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/iIRCAM/?locale=fr_FR
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