Première participation de l’Ircam aux Traversées du Marais IRCAM Paris

Informations pratiques

Dès votre arrivée sur la place Stravinsky, plongez dans l’univers de la

fontaine grâce à une balade sonore au casque (à partir de 6 ans).

Pénétrez ensuite dans l’institut et découvrez sa médiathèque au niveau

2 ; descendez au niveau -2, où se tiendront des ateliers pour les plus

jeunes et des sessions d’écoute. Dans « Histoires en sons et en mouvements

» (4-6 ans), racontez des histoires autrement grâce à une technologie

innovante transformant les gestes et mouvements en sons.

L’atelier « Ciné-Sons » (8-12 ans) convie vos enfants à découvrir la

relation fusionnelle liant les images à la musique en remixant des

scènes cultes du cinéma. Un escape game, « Panique en régie », propose à

vos ados de se mettre dans la peau d’un·e ingénieur·e du son. Les

Musiques-Fictions associent, quant à elles, un texte contemporain, une

création musicale et l’expérience collective de l’écoute immersive.

Terminez votre parcours à l’Espace de projection, au niveau -4 : deux

créations sonores immersives, de Sivan Eldar et de Sébastien Gaxie,

tourneront en boucle, en alternance.

Activités, sessions d’écoute, balade et

installations sonores

Le samedi 05 septembre 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Ateliers jeune public gratuits, sur réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/les-traversees-du-marais +33144781240 https://www.facebook.com/iIRCAM/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/iIRCAM/?locale=fr_FR



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