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Fête des laboureurs Lureuil

Fête des laboureurs Lureuil

Fête des laboureurs Lureuil samedi 12 septembre 2026.

Ville : 36220 Lureuil

Département : Indre

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Lureuil

Fête des laboureurs

Lureuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Défilé de tracteurs anciens et repas le soir
Balade de vieux tracteurs d’environ 30km. autour de Lueuil. Soirée dansante (moules-frites préparé par l’Auberge du Grèbe) animée par Sylvie Guillon à la salle des fêtes.   .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 24 04 39  didier.brunault@wanadoo.fr

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English :

Parade of vintage tractors, maneuvering competition, lawnmower tractor trail …

L’événement Fête des laboureurs Lureuil a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne

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