Fête des laboureurs Lureuil
Fête des laboureurs Lureuil samedi 12 septembre 2026.
Lureuil
Fête des laboureurs
Lureuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Défilé de tracteurs anciens et repas le soir
Balade de vieux tracteurs d’environ 30km. autour de Lueuil. Soirée dansante (moules-frites préparé par l’Auberge du Grèbe) animée par Sylvie Guillon à la salle des fêtes. .
Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 24 04 39 didier.brunault@wanadoo.fr
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English :
Parade of vintage tractors, maneuvering competition, lawnmower tractor trail …
L’événement Fête des laboureurs Lureuil a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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