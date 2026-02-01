Illustrations scientifiques animatlières et botaniques

Lureuil Indre

Tarif : 450 – 450 – 1200 EUR

450

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-14

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-02-14

Ce stage permettra d’apprendre à illustrer des animaux et des plantes pour un usage de documentation ou d’enseignement (articles scientifiques ou rapports illustrés, animations nature, enseignement scolaire, etc.). Par Marie Corail, illustratrice professionnelle.

Les premiers jours seront consacrés à l’étude de l’anatomie ostéologique, musculaire et l’apparence générale de l’animal par le dessin d’observation, mais également en rassemblant les documents scientifiques et photos références déjà existants. Les jours restants, vous réaliserez la pièce finale, qui devra correspondre esthétiquement comme scientifiquement, aux besoins du support pour lequel elle est produite. 450 .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 formations@cpiebrenne.fr

English :

This course will teach you how to illustrate animals and plants for documentation or teaching purposes (scientific articles or illustrated reports, nature events, school teaching, etc.). By Marie Corail, professional illustrator.

