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Fête du village Lureuil

Fête du village Lureuil dimanche 9 août 2026.

Ville : 36220 Lureuil

Département : Indre

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : Gratuit

Lureuil

Fête du village

Lureuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Brocante, marché de producteurs et artisans, associations locales, animations en journée, repas et buvette sur place, feu d’artifice.
Programme à venir.   .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire   comitedesfetesdelureuil@gmail.com

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English :

Ball trap, flea market, venry, fireworks, a whole program for the weekend.

L’événement Fête du village Lureuil a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne

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