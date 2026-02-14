Fête du village Lureuil
Fête du village Lureuil dimanche 9 août 2026.
Lureuil
Fête du village
Lureuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Brocante, marché de producteurs et artisans, associations locales, animations en journée, repas et buvette sur place, feu d’artifice.
Programme à venir. .
Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesdelureuil@gmail.com
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English :
Ball trap, flea market, venry, fireworks, a whole program for the weekend.
L’événement Fête du village Lureuil a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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