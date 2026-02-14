Lureuil

Fête du village

Lureuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Brocante, marché de producteurs et artisans, associations locales, animations en journée, repas et buvette sur place, feu d’artifice.

Programme à venir. .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesdelureuil@gmail.com

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English :

Ball trap, flea market, venry, fireworks, a whole program for the weekend.

L’événement Fête du village Lureuil a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne