Soirée pêche et plancha Lureuil
Soirée pêche et plancha Lureuil mercredi 12 août 2026.
Lureuil
Soirée pêche et plancha
Lureuil Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La saison estivale de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse propose pendant les vacances d’été des activités en famille en soirée.Familles
Cet été, nos animations estivales vous invitent à partager des soirées inoubliables, entre descentes en canoë, escalade, pêche et bivouac. Encadré par des professionnels passionnés, retrouvez nous pour des aventures accessibles à tous (à partir de 8 ans), dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Enfilez vos baskets, rassemblez petits et grands, et venez créer de beaux souvenirs en pleine nature ! 5 .
Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The summer season of the Community of Communes Brenne Val de Creuse offers during the summer vacations canoe trips in the evening, with tasting at the arrival.
L’événement Soirée pêche et plancha Lureuil a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
À voir aussi à Lureuil (Indre)
- Salon des peintres, des livres et des métiers d’art Lureuil 31 mai 2026
- identifier et connaître la flore Lureuil 8 juin 2026
- Fête de la musique et food truck Lureuil 19 juin 2026
- Concert classique Lureuil 4 juillet 2026
- Fête du village Lureuil 9 août 2026