Fête de la musique et food truck Lureuil
Fête de la musique et food truck Lureuil vendredi 19 juin 2026.
Lureuil
Fête de la musique et food truck
Place de l’église Lureuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Avec Dj Events, food truck et confiseries et galces. .
Place de l’église Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesdelureuil@gmail.com
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English :
From October to April, Hors Saison Musicale organizes more than fifty musical weekends: school events, concerts in rural heritage sites, events in socio-medical establishments, musical visits to the homes of the elderly?
L’événement Fête de la musique et food truck Lureuil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée de la Creuse
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