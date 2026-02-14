Lureuil

Fête de la musique et food truck

Place de l’église Lureuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Avec Dj Events, food truck et confiseries et galces. .

Place de l’église Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesdelureuil@gmail.com

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English :

From October to April, Hors Saison Musicale organizes more than fifty musical weekends: school events, concerts in rural heritage sites, events in socio-medical establishments, musical visits to the homes of the elderly?

L’événement Fête de la musique et food truck Lureuil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée de la Creuse