Lureuil

Concert classique

La Bigoureau Lureuil Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert de musique classique par l’association Orphée avec un Duo violoncelle et guitare.

Violoncelliste brillant et éclectique, Thibaut Reznicek est un artiste reconnu sur la scène musicale internationale. Lauréat du Grand Prix de l’Académie Ravel et du concours international Aponte, il s’est également distingué aux Victoires de la Musique et collabore régulièrement avec des ensembles prestigieux tels que Les Siècles, La Chapelle Harmonique, Le Concert de la Loge, et L’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles…

Benjamin Valette se produit dans de prestigieuses salles et festivals en France et à l’étranger. Il compte une dizaine d’enregistrements en tant que guitariste soliste et chambriste, notamment avec le Quatuor Éclisses (4 guitares). Dans ses récitals en solo, il interprète les grandes œuvres du répertoire ainsi que ses propres arrangements. 15 .

La Bigoureau Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire genevievedevinat@icloud.com

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English :

Classical music concert by the Orphée association with a cello and guitar duo.

L’événement Concert classique Lureuil a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne