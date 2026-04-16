Fête des Marmottes du 09/07 au 27/08/2026 Station de Piau Aragnouet

Aragnouet

Fête des Marmottes du 09/07 au 27/08/2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Tous les jeudis du 09 juillet au 27 août !

Les équipes animation station Piau-Engaly et Piau Aventure vous invitent de 17h à 19h à la Fête des Marmottes !

Profitez d’une ambiance conviviale et familiale avec de nombreuses activités au cœur de la station

Jeux en plein air pour toute la famille, Ateliers créatifs pour enfants et adultes.

Marché des producteurs locaux : découverte des saveurs des Pyrénées Déguster et découvrir les saveurs locales lors du marché des producteurs de nos vallées! Papilles seront à la fête!

Musique et animations pour une ambiance festive. Partagez 1 moment inoubliable au coeur de notre station !

Manifestation modulable en fonction des conditions météo.

Tous les jeudis du 09 juillet au 27 août !

Piau-Engaly vous invite en famille les jeudis de 17h à 19h pour la Fête des Marmottes !

Profitez d’une ambiance conviviale et familiale avec de nombreuses activités au cœur de la station

Jeux en plein air pour toute la famille, Ateliers créatifs pour enfants et adultes.

Marché des producteurs locaux : découverte des saveurs des Pyrénées Déguster et découvrir les saveurs locales lors du marché des producteurs de nos vallées! Papilles seront à la fête! Ainsi que des créations de charmants articles faits mains grâce à des savoir-faire qui donnent des produits de qualité, fabriqués avec coeur et dans la préservation des valeurs humaines, animales et de la nature!! qui sait nous couvrir de bienfaits permanents.

Musique et animations pour une ambiance festive. Partagez 1 moment inoubliable au coeur de notre station !

Manifestation modulable en fonction des conditions météo. .

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Every Thursday from July 09 to August 27!

The Piau-Engaly and Piau Aventure resort entertainment teams invite you to the Marmot Festival from 5pm to 7pm!

Enjoy a friendly, family-friendly atmosphere with a host of activities in the heart of the resort:

Outdoor games for all the family, creative workshops for children and adults.

Local producers’ market: discover the flavours of the Pyrenees: Taste and discover local flavors at our valley farmers’ market! A feast for the taste buds!

Music and entertainment for a festive atmosphere. Share 1 unforgettable moment in the heart of our resort!

Event subject to change depending on weather conditions.

L’événement Fête des Marmottes du 09/07 au 27/08/2026 Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65